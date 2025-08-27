Suriye'de 62. Uluslararası Şam Fuarı açıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Abdullah El-Dubeyhi açılış konuşmaları yaptı.

Cumhurbaşkanı Şara, konuşmasında, Şam'ın dünya başkentleri arasında seçkin bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Suriye halkının ticaret ve sanayide güçlü bir birikime sahip olduğunu ifade etti.

Suriye'nin geçmişte baskıcı ve despot bir rejimin egemenliğinde, tarihine yabancı bir dönemden geçtiğini söyleyen Şara, "Bu süreçte halkın ruhu değişti, kararlılık zayıfladı, yatırımcılar ülkeden kaçtı. Suriye, ekonomik cazibesini kaybeden bir ülkeye dönüştü ve halkı onu terk etti." dedi.

Şara, ancak bu karanlık dönemin Suriye halkının zaferi ve eski rejimin çöküşüyle sona erdiğini aktararak, "Bugün Suriye'ye sevenleri, halkı, kahramanları ve geçmişinin mirasçıları geri döndü. Hep birlikte ülkeyi yeniden inşa etmeye, kopan bağları onarmaya geldiler." ifadelerini kullandı.

Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana yeni Suriye'nin önceliğinin güvenlik istikrarı ve ekonomik kalkınma olduğunun altını çizen Şara, "Tarım ve sanayi üretimini artırma planları yapıldı, göçmenlerin ve mültecilerin geri dönüşü hedeflendi, elektrik, su ve sağlık hizmetleri gibi temel altyapılar kademeli olarak iyileştirilmeye başlandı." diye konuştu.

Suriye diplomasisinin çabalarının da göz ardı edilemez olduğunu, dünya ile ilişkilerin onarılması sürecinin başladığına işaret eden Şara, "Suriye, kendisine uygulanan yaptırımlar ve baskılardan kurtulmaya başladı. Yurt dışındaki Suriyeliler bilgi, tecrübe, kaynak ve yetenekleriyle ülkelerine dönerek kalkınmaya katkı sunuyorlar." dedi.

Şara, "Bugün, dünyanın en eski yerleşim yeri olan Şam'da, bölgenin ilk ve benzersiz fuar alanında toplanarak, köklü ekonomik tarihimize ait bir mirası yeniden canlandırıyor, Uluslararası Şam Fuarı ile parlak bir geleceğe birlikte adım atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası Şam Fuarı, yeni Suriye için büyük bir başarı"

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya, Suriye halkına ve fuar katılımcılarına selamlarını ilettiğini söyledi.

Uluslararası Şam Fuarı'nın yeni Suriye için büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'nin, Suriye ile en uzun kara sınırına sahip ülke olduğunu ve iki ülke arasında güçlü akrabalık bağlarının bulunduğunu belirtti.

Bakan Bolat, yeni dönemde Suriye'nin savunma, ekonomi ve diplomasi alanlarında eskiye kıyasla çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inandığının altını çizdi.

Fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, etkinliğe 500'den fazla Türk iş insanının iştirak ettiğini kaydetti.

"Suriye kalkınırsa, Suudi Arabistan da kalkınır"

Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Abdullah El-Dubeyhi de "Birbirimize benziyoruz" sloganıyla hareket ettiklerini aktararak, "Suriye kalkınırsa, Suudi Arabistan da kalkınır." dedi.

Başta enerji sektörü olmak üzere pek çok alanda yakın zamanda anlaşmalar imzalanacağını kaydeden Dubeyhi, "Bugünkü katılımımız, 24 milyar Suudi riyali değerindeki ekonomik anlaşmaların devamı niteliğindedir." ifadesini kullandı.

5 Eylül'e kadar devam edecek fuara, 25 ülkeden 1000'den fazla şirket katılıyor.

Öte yandan 61. Uluslararası Şam Fuarı, 2019'da düzenlenmişti.