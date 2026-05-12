Suriye-BAE Yatırım Forumu'nun ikinci günü Şam'da başladı

Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ekonomik ve yatırım iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan birinci Suriye-BAE Yatırım Forumu'nun ikinci gün etkinlikleri, Şam'daki Halk Sarayı'nda başladı.

Suriye ve BAE heyetlerinin Halk Sarayı'na ulaşmasıyla başlayan programa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Turizm Bakanı Mazen Salihani, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Evkaf Bakanı Muhammed Şükre, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar ile BAE Dış Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed ez-Zeyud, çok sayıda iş insanı katıldı.

Forum kapsamında iki ülke arasındaki yatırım ve ekonomik iş birliğinin farklı alanlarda ele alınacağı oturumlar düzenlendi.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar, BAE'li iş insanlarının Şam ziyaretinin ekonomik boyutun ötesinde güven, kardeşlik ve iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek gerçek bir ortaklık kurma isteğini yansıttığını söyledi.

Şaar, tarafların kalkınma odaklı derin bir ortaklığa geçiş iradesini yansıtan somut yol haritaları üzerinde uzlaştığını kaydetti.

Bakan Şaar, mutabakatların, Suriye-BAE İş Konseyi'nin yeniden etkinleştirilmesi, ekonomik ve yatırım mevzuatının geliştirilmesine yönelik tecrübe paylaşımı, teknoloji, dijital dönüşüm, yönetişim ve dijital ödeme sistemlerinde iş birliği gibi başlıkları kapsadığını aktardı.

Ayrıca Şaar, mikro finansman alanında küçük projelerin desteklenmesi, gençler ve ailelerin güçlendirilmesi, mesleki eğitim ile modern sanayi bölgelerinin geliştirilmesi konularının da gündemde olduğunu belirtti.

Şaar, yatırım planı ve yol haritasını açıklamak amacıyla Suriyeli bir heyetin BAE'ye ziyaret gerçekleştirmesi konusunda mutabakata varıldığını, enerji, tarım, turizm ve havacılık sektörlerinde iş birliği imkanlarının da ele alındığını söyledi.

"2025'te iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,4 milyar dolara ulaştı"

BAE Dış Ticaret Bakanı Zeyudi ise Şam'ın tarih boyunca Doğu ile Batı medeniyetlerini birbirine bağlayan önemli bir merkez olduğunu belirterek, iki ülke arasında umut vadeden iş birliği fırsatlarının bulunduğunu ifade etti.

Zeyudi, 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,4 milyar dolara ulaştığını ve bunun önemli bir sıçramayı temsil ettiğini kaydederek, mevcut gelişmelerin yeni bir ekonomik ortaklığa yönelik güçlü potansiyeli ortaya koyduğunu söyledi.

Suriye'nin toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin, altyapı projeleri, sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, tarım, enerji ve ulaştırma sektörlerinde iş birliğini artırmak için geniş fırsatlar sunduğunu dile getiren Zeyudi, bu alanların Suriye'nin küresel pazarlara entegrasyonuna katkı sağlayacağını ifade etti.

BAE'li iş insanı Muhammed el-Abbar da Suriye'de turizm sektörünün güçlü büyüme fırsatları sunduğunu belirterek, beş yıl içinde ülkeye gelen turist sayısının 8 milyona çıkarılmasının mümkün olabileceğini ve bunun ekonomiye olumlu yansıyacağını söyledi.

Abbar, gayrimenkul sektörünün önemine işaret ederek, yeniden imar projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla Suriyeli iş insanlarıyla ortaklıklar geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti.