Şüpheli Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Siverek-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasına gelen bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 600 gram skunk ele geçirildi, sürücü M.A. ile Y.K. gözaltına alındı.