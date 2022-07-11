Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler

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Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve zirvesi hep karlı olan Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansımasının oluşturduğu manzara görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve zirvesi hep karlı olan Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansımasının oluşturduğu manzara görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan Sütey Yaylası'nda yer alan ve kuş cenneti olarak da bilinen Cil Gölü, havadan görüntülendi. Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylası içerisindeki Cil Gölü, barındırdığı onlarca kuş türü ile adete bölgenin saklı cennetlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilen ve Türkiye'nin önemli doğal ve kuş alanlarından biri olan Cil Gölü'nün karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktırdı. Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması ortaya kartpostallık görüntüler çıkarırken, havadan çekilen görüntülerde ise gölde yaşamlarını sürdüren ve yuvaları bulunan kuşların görüntüsü ise izleyenleri adeta büyüledi.

(Özkan Olcay /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Süphan dağı Adilcevaz Bitlis Güncel Haberler

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