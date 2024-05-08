Sungurlu'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Öldürüldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mürsel Ataklı'nın yargılanmasına devam edildi.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Mürsel Ataklı (38), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada mütalaasını tekrar ederek sanığın nikahlı eşini öldürdüğünün anlaşıldığından, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada Gülten Ataklı'nın (37) ablası Sultan Kızılkoca, kardeşinin acımasızca öldürüldüğünü belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Diğer ablası Canan Kızılkoca da sanığın bir kişiyi değil bir aileyi öldürdüğünü, olayın üzerinden 10 ay geçmesine rağmen toparlanamadıklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kardeşi Hasan Hüseyin Kızılkoca da ablasının, kocası tarafından öldürüldüğünü belirterek ibretlik bir ceza ile cezalandırılmasını talep etti.

Annesi Sündüs ve kardeşi Emrah Kızılkoca da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Ailenin avukatı ise savcının mütalaasına katıldığını, sanığın mahkemeye yardımcı olmadığını, pişmanlık göstermediğini belirterek takdiri indirimlerden yararlanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

"Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Ataklı ise eşinin başkalarıyla ilişkisi olduğunu öne sürerek ancak eşinin kendisine karşı daha önce herhangi bir şey yapmadığını söyledi.

Olay sırasında eşinin, belinden tabancasını aldığını, geri aldığı sırada silahın patladığını savunan Ataklı, "Ben suçsuzum. Planlayarak yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım." dedi.

Duruşmada sanık avukatı, Gülten Ataklı'nın kocasını aldattığı ve aralarında bu nedenle anlaşmazlık olduğunu belirterek, Gülten Ataklı'ya ait olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli görüntülerin yer aldığı flash diski mahkeme heyetine delil olarak sundu. Duruşmaya 10 dakika ara vererek görüntüleri inceleyen mahkeme heyeti, dava dosyasına delil olarak girmesi talebini reddetti.

Sanık avukatı ayrıca ek savunma yapmak için süre talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Akdere köyü Topaktaş mevkisinde, 31 Temmuz 2023'te yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gülten Ataklı'nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen polis memuru koca Mürsel Ataklı ise Samsun'un Havza ilçesinde yakalanmıştı.