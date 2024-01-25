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Sultangazi'de yeni park çalışmaları devam ediyor

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Sultangazi Belediyesi'nin 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan alanda yapılan park çalışmaları hakkında bilgi verildi. Parkta dinlenme alanları, çocuk oyun alanı ve Kitap Kafe bulunacak.

Sultangazi Belediyesi'nin 50. Yıl Mahallesi G Caddesi'nde bulunan 2 bin 500 metrekarelik alandaki park çalışmaları devam ediyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Biz de Sultangazi genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. İlçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Dursun, "50. Yıl Mahallesi G Caddesi'ne toplamda 2 bin 500 metrekarelik alan içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun alanı ve spor yapılacak fitness alanının bulunacağı bir park kazandırıyoruz. Ayrıca parkın içerisinde 7'den 70'e herkesin çeşitli alanlarda kitap seçeneğine erişebileceği Kitap Kafe de bulunacak" ifadelerini kullandı.

"KİTAP KAFEMİZİ KOMŞULARIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Yeşil alanların önemine dikkat çeken Dursun, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Biz de Sultangazi genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Komşularımızın rahat bir nefes alıp dinleneceği alanların olduğu, çocuklarımızın eğlenebileceği oyun alanının yanı sıra Kitap Kafemizi de burada komşularımızın hizmetine sunacağız. En kısa sürede tamamlanacak olan parkımız, komşularımız keyifli zaman geçirdiği bir yere dönüşecek " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abdurrahman Dursun Sultangazi Çevre Yaşam Güncel Haberler

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