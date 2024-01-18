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Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Sultangazi'de Abdülhakim Üren'e caddede yürüdüğü sırada, arkasından takip eden kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucunda Üren hayatını kaybetti.

Emin YEŞİL/İSTANBUL, SULTANGAZİ'de Abdülhakim Üren'e caddede yürüdüğü sırada, arkasından takip eden kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası Üren yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Millet Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülhakim Üren caddede yürüdüğü sırada kendisini takip eden üç kişiden biri tarafından silahla vuruldu. Saldırı sonrası şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Abdülhakim Üren ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Üren hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay ile ilgili kaçan üç şüpheli için yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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