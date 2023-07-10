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Sultangazi'de Balkondan Atılan Soğanlar Araç Camını Kırdı

Sultangazi'de Balkondan Atılan Soğanlar Araç Camını Kırdı

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Sultangazi'de balkondan atılan soğanlar, Ekrem Ilgaz'a ait park halindeki aracın ön camını kırdı. Ilgaz, daha öncede aynı noktada 2 farklı araçlarına da zarar verildiğini söyledi.

SULTANGAZİ'de iddiaya göre balkondan atılan soğanlar, Ekrem Ilgaz'a ait park halindeki aracın ön camını kırdı. Ilgaz, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Ilgaz, daha öncede aynı noktada 2 farklı araçlarına da zarar verildiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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