Sultandağı'nda Kiraz Hasadı Sürüyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesindeki kiraz bahçelerinde hasat sürüyor. Bahçe sahipleri ile mevsimlik işçiler yoğun mesai yaparken, başka kentlerden aileleri ile gelen çocuklar günlük yevmiye karşılığında kiraz topluyor. İlyas Yıldız (10), bir kasa kiraz için 40 lira yevmiye verdiklerini, aldığı para ile kek ve kola alacağını söyledi.Dünyanın ve Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Sultandağı'nda yetiştirilen 'Apolyont' cinsi kirazın hasadı sürüyor. Bahçelerde yüzlerce işçinin binlerce ağaçtan topladığı kirazlar, dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Türkiye'nin kiraz ihracatının 3'te birinin karşılandığı Sultandağı'nda, kirazın kilosu 40- 45 liradan alıcı buluyor. Sultandağı'nda geçen yıl don vakaları nedeniyle 5 bin ton olan rekoltenin bu yıl 8 kat artarak, 40 bin tona yükselmesi bekleniyor.

'TÜRKİYE'DEKİ KİRAZ İHRACATININ 3'TE 1'İNİN YAPIYORUZ'

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, ilçe merkezi ve köylerinde toplam 40 bin ton üretim olduğunu söyleyerek, Sadece Sultandağı'nda 35 bin ton toplam ihraç ürünümüz var. Avrupa'ya, ABD'ye, ihracatımız var. İkinci sınıf kirazlarımız, Irak ve Rusya pazarında değerlendiriliyor. Sultandağı bölgesi ile beraber toplam Türkiye'deki kiraz ihracatının 3'te 1'ini yapıyoruz. Ekonomiye katkımız ciddi anlamda devam ediyor dedi. Bahçe sahiplerinin yanı sıra ilçeye gelen mevsimlik işçiler de kiraz bahçelerinde yoğun mesai ile çalışıyor. Ağaçtan özenle toplanan kirazlar, kasalara konularak, traktörlerle ihracatçı firmalara gönderiliyor. Mevsimlik işçilerin çocukları da ailelerine destek olmak için kiraz topluyor.

KİRAZ TOPLUYOR, TUS'A HAZIRLANIYOR

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanan İrfan Arıkan (24), Babamın bahçesi olduğu için çalışmaya da geldik. Şu an boş vaktim var. 2-3 ay hem TUS hem kiraz, ikisine de hazırlanıyoruz. Kiraz toplarken boş vakitlerde de TUS'a hazırlanıyorum. Bahçemizde 200 ağaç var. Diğer senelere göre bu 4-5 ton kiraz çıkar diye tahmin ediyorum dedi. Şanlıurfa'dan ailesi ile Sultandağı'na kiraz toplamaya geldiğini belirten İlyas Yıldız, bir kasa kiraz için 40 lira yevmiye verdiklerini, aldığı para ile kek ve kola alacağını söyledi. İlyas'ın kuzeni Mehmet Furkan Yıldız da (16) Anlaştığımız bir bahçeden ailemizle birlikte kiraz topluyoruz. 1 ay burada kalacağız, daha sonra Ordu'ya gidip, fındık toplayacağız diye konuştu. (DHA)