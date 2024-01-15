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Sultanbeyli'de Düğün Salonunda Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı ve İntihar

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Sultanbeyli'de bir düğün salonunda yaşanan tartışma sonucu Ahmet Taşan, eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen K.T.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Taşan daha sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Taşan olay yerinde hayatını kaybederken, K.T. ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultanbeyli'de düğün salonunda tartıştığı kadını silahla vurarak yaralayan kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde bir düğün salonunda Ahmet Taşan, eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen K.T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Ahmet Taşan'ın silahla ateş ettiği K.T. ağır yaralandı. Taşan daha sonra aynı silahla intihar etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Taşan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan K.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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