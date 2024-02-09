Üye Girişi
Haberler

SULTANAHMET'TE TRAMVAY YAYAYA ÇARPTI-1

Geniş Video İzle
Güncelleme:

SULTANAHMET'TE tramvay yayaya çarptı.

SULTANAHMET'TE tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaza Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title