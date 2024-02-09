SULTANAHMET'TE TRAMVAY YAYAYA ÇARPTI-1
SULTANAHMET'TE tramvay yayaya çarptı.
SULTANAHMET'TE tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.
SULTANAHMET'TE tramvay yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.
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