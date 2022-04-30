Süleymaniye'de askeri aracın devrilmesi sonucu 1 Peşmerge öldü, 12'si yaralandı
AA - Bekir Aydoğan - Güncel
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Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmergeleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 Peşmergenin öldüğü, 12'sinin de yaralandığı bildirildi.
Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmergeleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 Peşmergenin öldüğü, 12'sinin de yaralandığı bildirildi.
Süleymaniye'ye bağlı Çemçemal İlçesi Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Süleymaniye'deki Çemçemal-Sengav yolunda Peşmergeleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Kazada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 12'sinin de yaralandığı duyuruldu.
AA / Bekir Aydoğan - Güncel