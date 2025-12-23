SUKKAR Şeker, 2025'te 515 bin ton net pancar işlediğini duyurdu. Ayrıca bu üretim sürecinde 80 bin ton kristal şeker, 130 bin ton küspe ve 18 bin ton melas elde ettiği bildirildi.

Sukkar Şeker, Doğu Anadolu'da gerçekleştirdiği üretim ve kapasite artırıcı yatırımlarla 2025 yılında tarım–sanayi entegrasyonunu güçlendirdiğini duyurdu. Albayrak Grubu tarafından 2018 yılında devralınan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları'nda 2019'dan bu yana Sukkar markasıyla sürdürülen üretim, modernizasyon çalışmaları sayesinde ölçek büyütürken; pancar tarımından yan ürünlere uzanan entegre yapının, bölge ekonomisine doğrudan katkı sağladığı bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "2025 yılında Erzurum ve Erzincan tesislerinde 515 bin ton net şeker pancarı işledi. Bu üretim sürecinde 80 bin ton kristal şeker, 15 bin ton kuyruk şeker, 130 bin ton küspe ve 18 bin ton melas elde edildi. Elde edilen bu ürünler, şeker üretiminin yanı sıra hayvancılık ve sanayi için önemli girdiler sunarak katma değeri yüksek bir üretim zinciri oluşturdu" denildi.

KARAVAİZOĞLU: 2025, ÜRETİMDE VERİM VE RANDIMANIN BİRLİKTE YÜKSELDİĞİ BİR YIL OLDU

Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, 2025 pancar sezonunun hem tarla hem de fabrika süreçleri açısından güçlü bir performansla tamamlandığını belirterek, iklim koşullarının üretime doğrudan olumlu yansıdığını belirterek, "2025 yılı, pancar sezonu açısından oldukça verimli bir yıl oldu. İklim koşullarının sezona uygun seyretmesi sayesinde pancar tarladan temiz bir şekilde toplandı, fabrikalarımıza sorunsuz biçimde ulaştırıldı ve üretim sürecine sağlıklı şekilde dahil edildi. Dekara düşen pancar verimi artarken, pancardaki şeker oranı da bir önceki sezona kıyasla yaklaşık bir tam puan yükseldi. Bu durum, hem kristal şeker üretiminde hem de yan ürünlerin miktar ve kalitesinde önemli bir artış sağladı" dedi.

Üretimin yalnızca şekerle sınırlı olmadığını vurgulayan Karavaizoğlu, entegre yapının önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şeker pancarı, işlenme süreciyle birlikte küspe ve melas gibi hayvancılık ve sanayi için kritik yan ürünler de üretiyor. 2025 yılında elde ettiğimiz 130 bin ton küspe ve 18 bin ton melas, bu entegre üretim yapısının somut bir göstergesi. Bu yapı sayesinde tarımsal üretim, sanayi ve hayvancılık birbirini besleyen sürdürülebilir bir ekonomik döngüye dönüşüyor."

'NAKLİYE VE EKİPMAN YATIRIMLARI ÜRETİMİ HIZLANDIRDI'

Karavaizoğlu, 2025 yılında üretim süreçlerini iyileştiren önemli adımlardan birinin lojistik ve ekipman tarafında atıldığını da belirtti. Nakil Lojistik A.Ş.'nin bölgeyi yakından analiz etmesiyle pancar nakliye sürecinin daha hızlı ve planlı hale geldiğini ifade eden Karavaizoğlu, kritik ekipmanların yenilenmesinin üretim akışını önemli ölçüde rahatlattığını belirteke, "Nakliye süreçlerinin iyileştirilmesi ve kritik ekipmanların yenilenmesi hem fabrikalarımızdaki üretim temposunu artırdı hem de çalışanlarımız ve çiftçilerimiz açısından sahada ciddi bir kolaylık sağladı" diye konuştu.

Sukkar Şeker'in 2026 yılı hedefleri arasında üretim kapasitesinin artırılmasının öncelikli başlık olduğu bildirildi. Haalihazırda günlük 4.400 ton pancar işleme kapasitesine sahip olan Erzurum Şeker Fabrikası'nın kapasitesinin 7.500–8.000 ton/gün seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Karavaizoğlu, devam eden yatırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Etanol fabrikamız için yapımı süren şilempe koyulaştırma tesisini devreye almayı, etanol susuzlaştırma ünitesi ilavesiyle hem etanol hem de biyoetanol üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca üretilen küspenin değerlendirilmesine yönelik olarak melaslı kuru küspe üretimi yapacak yeni bir tesisin kurulması da planlarımız arasında yer alıyor."

'ŞEKER SEKTÖRÜ, ÇİFTÇİ GÜVENCESİNİN EN GÜÇLÜ ALANLARINDAN BİRİ'

Şeker sektörünün Türkiye'de sözleşmeli tarım uygulamasının en sistemli şekilde yürütüldüğü alanlardan biri olduğunu vurgulayan Karavaizoğlu, çiftçilerin pazarlama kaygısı yaşamadan üretim yapabildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz, ürettikleri pancarı doğrudan fabrikalarımıza teslim ediyor. Sağlanan destekler sayesinde ek bir mali yük altına girmeden üretim yapıyor, emeklerinin karşılığını güvenle alıyorlar. Makineli tarıma geçişle birlikte üretim hızlanırken, çiftçilerimizin gelirlerinde de ciddi artış sağlanıyor."

Sukkar Şeker'in, üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları, entegre sanayi yapısı ve çiftçi odaklı sözleşmeli tarım modeliyle Doğu Anadolu'da sürdürülebilir şeker üretimini güçlendirmeye devam edeceği bildirildi.