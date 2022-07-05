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Sudan'da kurban pazarlarında durgunluk yaşanıyor

AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Sudan'da Kurban Bayramı'na 4 gün kala hayat pahalığı nedeniyle hayvan pazarlarındaki durgunluk sürüyor.

Sudan'da Kurban Bayramı'na 4 gün kala hayat pahalığı nedeniyle hayvan pazarlarındaki durgunluk sürüyor.

Başkent Hartum ve Umdurman kentinde kurulan kurban pazarında, çevre eyaletlerden getirilen kurbanlıklar sergilenirken, müşteriler fiyatların pahalılığından besiciler ise yaşanan durgunluktan şikayet ediyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar, cinsine ve ağırlığına göre 80 bin cüneyh (2 bin 500 lira) ile 160 bin cüneyh (5 bin lira ) arasında değişen fiyatlarda satılırken, büyükbaş hayvan fiyatları 250 bin cüneyh (8 bin lira) ile 400 bin cüneyh (12 bin lira) arasında değişiyor.

Büyükbaş hayvan besicisi Abdulmunim Nur, pazarın durgun olduğunu ancak bayrama birkaç gün kala talebin ve hareketliliğin biraz arttığını söyledi.

Geçen sene fiyatların daha makul olduğunu belirten Nur, yem, akaryakıt fiyatları ve nakliye masraflarındaki artış ile hayvan miktarındaki azlığın bu yıl fiyatları yukarı çektiğini dile getirdi.

Hartum'da kurbanlık bakmaya gelen Velid Ali, "Kurban, inancımızın bir parçası, büyük bir ibadet ve onu yerine getirme konusunda hamdolsun çok istekliyiz. Fiyatlar, Sudan ve dünyadaki siyasi, ekonomik gelişmelere göre şekilleniyor. Bayrama sayılı günler kala kurbanlık alımları oldukça zayıf. Fiyatlar yüksek ancak taksitle ya da başka şekillerde kurban alabilme imkanları da var vatandaşların." ifadelerini kullandı.

Afrika'da hayvancılığın merkez ülkelerinden biri olarak kabul edilen Sudan'da 100 milyondan fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor. Sudan, Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok ülkeye de hayvan ihraç ediyor.

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

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