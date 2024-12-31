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Sudan'da Hristiyanlar Noel'i Kutladı

Sudan'da Hristiyanlar Noel'i Kutladı
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Sudan'ın başkenti Hartum'da Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara rağmen, Hristiyan toplumu Noel'i kutladı. Kutlamalara katılan Hartum Valisi, hükümetin kiliselere desteğini vurguladı ve dinler arası kardeşliği ifade etti.

Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiği Sudan'ın başkenti Hartum'da Hristiyanlar, Noel'i kutladı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ve HDK arasında süren çatışmalar nedeniyle altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ciddi yıkım yaşanırken halk, türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda.

Ülke üst üste iki yıldır top ve kurşun sesleriyle bomba patlamalarının gölgesinde Noel kutlamalarına tanık oluyor.

Hartum'un sokaklarında dekoratif ışıklar ve kutlamalar daha önceki gibi olmasa da bu durum, Hristiyan inancına mensup Sudanlıların ordunun kontrolü altındaki bazı kiliselerde Noel'i kutlamasına engel olmadı.

Hartum'da bulunan Hristiyanlar, Umdurman bölgesinin Kereri Mahallesi'nde bir kilisede Hartum Valisi Ahmed Osman Hamza'nın da katılımıyla Noel kutlaması yaptı.

"Hükümet zor koşullara rağmen kiliseye destek veriyor"

Kereri Kiliseler Birliği Başkanı Papaz Angelo ez-Zaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hartum Valisi Hamza'nın Noel kutlamalarına katılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek bunun, hükümetin zor koşullara rağmen kiliseye verdiği desteği teyit ettiğini belirtti.

Zaki, "Savaş nedeniyle bazı kiliseler yıkıldı, bazı rahipler öldü, kiliseler büyük zarar gördü." dedi.

Kiliseler için güvenli yerlerin HDK'nin kontrol ettiği bölgeler değil aksine ordunun kontrolü altındaki alanlar olduğunu kaydeden Zaki, "HDK milislerinin Sudan'da hiçbir dostu yok zira onlar Müslümanları ve Hristiyanları yok ediyor, kiliseyi ve diğer her şeyi yok ediyor." diye konuştu.

Zaki, HDK'ye karşı savaşta Sudan ordusuna tam destek verdiklerini dile getirdi.

"Onlar bizim vatan kardeşlerimizdir"

Kilisedeki Noel kutlamasına katılan Hartum Valisi Hamza da "Noel sevincini Hristiyanlarla paylaşmaya geldik, onlar bizim vatan kardeşlerimizdir." ifadesini kullandı.

Hamza, "Dinlerimiz farklı olsa da Sudan hepimizi birleştiriyor. Hepimiz Sudanlıyız, ayrıca hepimiz ordunun arkasında duruyoruz." dedi.

Noel kutlamalarının Umdurman'da güvenlik ve istikrarın kanıtı olduğunu söyleyen Hamza, insanların savaş koşullarına rağmen normal hayatlarını sürdürdüklerini belirtti.

Vali Hamza, kutlamaya katılan Hristiyanların çoğunun asker olduğunu, oğullarının da ön saflarda görev yapan askerler olduğunu dile getirdi.

Hristiyanların mutluluğunu paylaşmak için birçok Müslüman'ın da etkinliğe katıldığına işaret eden Hamza, "Hristiyanları ve Müslümanları bu vatan birleştirdi." diye konuştu.

Sudanlı Hristiyanlar

Ülkedeki Hristiyanların sayısına ilişkin resmi istatistik bulunamazken resmi olmayan verilere göre, Sudan'daki Hristiyanların, nüfusun yaklaşık yüzde 1,5 ile 5,4 arasında olduğu tahmin ediliyor. Bazı araştırmalara göre ise bu sayı 1,4 milyon olarak hesaplanıyor.

Sudan'da 2011 öncesine kadar Hristiyanlar, halkın yaklaşık yüzde 30'unu teşkil ederken Güney Sudan'ın ayrılmasıyla Hristiyan nüfusun büyük kısmı Güney Sudan'da kaldı.

Hristiyanların dinlerini özgür şekilde yaşadığı Sudan'ın farklı eyaletlerinde yaklaşık 500 kilise olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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