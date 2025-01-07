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Sudan'da Çatışmalar Sırasında Sıcak Yemek Yardımı Devam Ediyor

Sudan'da Çatışmalar Sırasında Sıcak Yemek Yardımı Devam Ediyor
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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalardan etkilenen sivillere, özellikle Umdurman'daki 'tekke'lerde sıcak yemek yardımı yapıldığı bildirildi. Milyonlarca insanın ekonomik zorluk yaşadığı ülkede, yardımseverler dayanışma göstererek ihtiyaç sahiplerine destek sağlamaya çalışıyor.

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık 21 aydır devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere, ülkenin farklı yerlerindeki "tekke" isimli yerlerde sıcak yemek dağıtılıyor.

Doğu Afrika ülkesinde ordu ve HDK arasındaki çatışmalar, 15 Nisan 2023'ten bu yana başkent Hartum başta olmak üzere birçok eyalette sürüyor.

Dünyanın en büyük yerinden edilme krizine neden olan çatışmalar nedeniyle altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlar ciddi şekilde zarar gördü.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, yaklaşık 9 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi.

Bazı kuruluşlar, ülkede kıtlık olduğu yönünde raporlar yayınlarken, bunları reddeden Sudan hükümeti ise ülkede kıtlık olmadığını ancak halkın çatışmalar sebebiyle yoksul kaldığını ifade etti.

Çatışmalar nedeniyle gıda sıkıntısı yaşayan Sudanlılar, hükümet, yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarının yaptığı desteğin yanı sıra halkın dayanışması sayesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Ordunun kontrolünde olan ve ülkenin farklı yerlerindeki çatışmalardan kaçanlara ev sahipliği yapan Hartum'un kuzeybatısındaki Umdurman'da yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıtan avukat Suhenda Abdulvahap, AA muhabirine konuştu.

"Kendi hayrınla başkasını doyur"

Abdulvahap, Hartum'daki bir "tekke"de "Kendi hayrınla başkasını doyur" şiarıyla, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği sağladıklarını söyledi.

Çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişinin ekonomik zorluk çektiğine işaret eden Abdulvahap, "Çatışmaların ardından bu girişimimizi başlattık ve ihtiyaç sahibi Sudanlıların sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Abdulvahap, çatışmaların ilk günlerinde ulaşımdaki zorluklar nedeniyle yemekleri evlerde yaptıklarını, her gün 10 kazan yemek hazırladıklarını belirterek, "Güvenli alanların oluşması sonrası yemekleri burada yapmaya başladık." ifadesini kullandı.

Yaptıkları yardımdan her gün 7 ila 10 bin kişinin istifade ettiğini, günde 30 bin ekmek dağıttıklarına dikkati çeken Abdulvahap, "Facebook sayfamda neye ihtiyacımız olduğunu yazıyorum ve yardımsever Sudan halkı da sağ olsun gerekli desteği veriyor. Kim olduklarını da bilmiyorum." şeklinde konuştu.

"Sudan halkı, dayanışmacı ve yardımsever"

Sudan halkının dayanışmacı ve yardımsever olduğunu vurgulayan Abdulvahap, bayramda çocuklara kıyafet desteği sağladıklarını, ihtiyaç sahibi yetimlere, Kur'an-ı Kerim kurslarına ve hastanelere de kurban eti dağıtıklarını bildirdi.

Abdulvahap, Sudan halkının ordunun yanında durduğunu, her pazartesi günü ordunun ön cephelerinde savaşanlara da sıcak yemek desteğinde bulunduklarını kaydederek, bunun "Tek ordu, tek halk" sloganını yansıttığını dile getirdi.

Hartum'un merkezinde, Mavi Nil'in içindeki Tuti Adası'nda HDK'nin yaptığı "ihlaller" nedeniyle Umdurman'a sığınan Visal el-Hac el-Mübarek de güvenliğin sağlanması durumunda evine dönmeyi istediğini belirterek, "Umdurman'da güvenlik var. (Buraya geldikten sonra) Rahat uyumaya başladık." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Güncel
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