Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam tavanı netleşti
İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

Türkiye mi Rusya mı? Netanyahu, Suriye için tercihini yaptı
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu
Oscar töreninde tarihi bir ilk

Tarihi bir ilk! Ödülü alırken sarf ettiği cümle salonu ayağa kaldırdı

Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

EN ÇOK AZALAN GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu.

Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK %39,47, AYLIK %2,32 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
img

Aziz Yıldırım bir ülkeyi ihya edecek! Ürettiği gemi tüm testleri geçti
img

Sürpriz bir görüşme daha! Bahçeli, İmralı heyetindeki ismi aradı
img

Nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSerdarHan:

Buna ancak kadir inanır inanır:)

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefs:

HIRSIZ TÜİK...

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan kaçan:

TÜİK de tüm ayların enflasyonu bellidir şimdiden. eylül-ekim aylarını bile söyleyebilirler şimdiden. gerçek enflasyonu değil kendi planladıklarını söylüyorlar sonuçta.

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıademsakarr:

artış düşüş görecektik öyle demişlerdi :) hayatları yalan

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSMMM:

BUNLAR EKONOMİYİ YÖNETEMEZKEN ÜLKEYİ YÖNETİYOR..

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

TÜİK verileri tarladan alıyor sanırım. Belki de Avrupa ülkelerine gidip aylık olarak raporları oradan alıyor. Kardeşim, Burası Türkiye. Böyle istatistik mi olur? Hep demişimdir bu ülkedeki en gereksiz kurumlardan biri TÜİK'tir diye. Allah bilir istatistikleri bir yıl öncesinden hazırlamışlardır.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCerkes:

kendininiz çalıp kendiniz oynuyorsunuz , seçim size oynamayı çalmayıda öğretecek halk

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan Biçer:

asgari ücretli adam cocuguna bişey alamıyor yalan dolan acıklanan eflasyon ile yalan zam verdiniz kiralar zaten 10-15 en düşük bunu nasıl bir vicdan var anlamıyorum

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Kurt:

Özkuruşlarda patades kilosu 32 lira tuikdeki çalisanlar ne iciyorsaniz banada tavsiye edin yemin olsun bende istiyorum

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Avrupa ülkelerinde yıllık oluyor bu oranlar artış bizde aylık ben ekonomistim , işte adalet olmazsa ekonomi de olmaz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump'ın kripto danışmanı yatırımlarıyla şaşırttı: İşte sahip olduğu kripto paralar

Donald Trump'ın kripto danışmanı yatırımlarıyla şaşırttı: İşte sahip olduğu kripto paralar
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
Aziz Yıldırım'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti

Aziz Yıldırım bir ülkeyi ihya edecek! Ürettiği gemi tüm testleri geçti
Kocaeli'de nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda

Nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.