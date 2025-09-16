Suat Kılıç: Gazze ve Kudüs İçin Radikal Kararlar Alacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak Gazze ve Kudüs için alacağı en radikal kararlarda, atacağı en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız." dedi.

Kılıç, partisinin genel merkezinde haftalık olağan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdiklerini ve 3. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin hazırlıkları ele aldıklarını aktaran Kılıç, gündemin en önemli konusunun, İsrail'in geçen hafta Katar'a düzenlediği saldırı olduğunu bildirdi.

Suat Kılıç, Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının kınandığını anımsatarak, bugün ise İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı başlattığını hatırlattı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, kara saldırılarını "Gazze yanıyor" cümlesiyle duyurduğunu kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem soykırımcı, hem katil, hem faşist, hem ahlaksız, hem alçak hem de bir yandan yüzsüz ve aşağılık, 'Gazze yanıyor' diyerek Doha'daki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sonuç bildirgesiyle dalgasını geçiyor. Bu bir itiraftır. Bu itirafın gereği bir gün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlarının kanıtı ve itirafı olarak masaya getirilecek, yüzüne vurulacak ve Katz, Netanyahu ile birlikte yargılanacak. Tıpkı Bosna'yı kan gölüne çeviren Sırp katillerin yargılandıkları gibi."

Kılıç, Gazze'nin ardından benzer durumun Kudüs'te de yaşanacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Yeniden Refah Partisi olarak Gazze ve Kudüs için alacağı en radikal kararlarda, atacağı en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Ekonominin iyi gitmediği ancak buna rağmen gündemin CHP olduğu yönünde görüş bildiren Kılıç, Türkiye'nin, CHP'den büyük sorunlarının olduğunu söyledi.

Enflasyon ve faiz oranlarını eleştiren Kılıç, "Bize ne Gürsel Tekin'den? Başka işimiz mi yok bizim? Allah aşkına. Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Karaman'dan geliyorum. Türkiye'nin gündemi, CHP değil, ekonomi, kayyum değil, ekmek kavgası." ifadesini kullandı.

Suat Kılıç, bir soru üzerine, Yeniden Refah Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi'nin, 16 Kasım ya da 30 Kasım'da yapılacağını kaydetti.