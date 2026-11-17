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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında su kaynaklarının korunması, su verimliliği ve atık suların yeniden kullanımı konuları ele alındı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Yeşil Alan AK Parti Kadın Kolları Pavilyonu'nda "Atıktan Su Kaynaklarına: Küresel Su Güvenliği İçin Yeni Nesil Mücadele Stratejileri" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Türkiye'nin su kaynakları bakımından zengin bir ülke olmadığını ve iklim değişikliğinin mevcut kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Türkiye'nin ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar metreküp su kaynağı bulunduğunu aktaran Sever, kişi başına düşen yıllık su miktarı bakımından ülkenin su stresi altında olduğuna işaret ederek, "Ama bizim şu an itibarıyla ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar metreküplük bir suyumuz var. Su miktarını nüfusa böldüğün zaman 1000'in üzerindeysen su stresi altındasın. 1000'in altına düştüğün zaman da su fakiri, hele 500'ün altında artık su kıtlığı yaşıyorsun. Ülkemiz şu an su stresi altında" dedi.

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine yönelik bilimsel çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Sever, projeksiyonlara göre su kaynaklarında 2030'a kadar yüzde 18,7, 2100'e kadar ise yüzde 25 azalma beklendiğini bildirdi.

Su verimliliğini artırmak amacıyla bireysel kullanımdan sanayiye kadar farklı alanlarda çalışmalar yaptıklarını anlatan Sever, bu kapsamda ulusal su planıyla entegre edilen eylem planı hazırladıklarını belirtti.

Su verimliliği kapsamında bireysel kullanımdan sanayiye kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Sever, "Su verimliliği stratejisi eylem planımız var. Bu eylem planını ulusal su planımızla entegre ettik. Bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde bireysel kullanımlarda evde ne yapacağımızın cevabı da var. Buna yönelik eğitim çalışmalarımız da var. 162 tane rehber doküman hazırladık. Bunun 152 tanesi sanayicimize yönelik." diye konuştu.

Türkiye'de kişi başına günlük ortalama su tüketiminin 150 litre olduğunu aktaran Sever, turizm sektöründe bu miktarın 300 ila 600 litreye, bazı turistik bölgelerde ise 1500 litreye kadar çıktığını ifade etti. Sever, sektörde su verimliliğinin artırılması için rehber dokümanlar hazırladıklarını kaydetti.

Atık suyun yüzde 42'si sanayide yeniden kullanılıyor

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık da kentte içme suyu altyapısının yenilenmesi ve dijital sistemlerle izlenmesi sayesinde su kayıp kaçak oranının yüzde 72'den yüzde 21,39'a düşürüldüğünü bildirdi.

Kocaeli'de 23 atık su arıtma tesisi bulunduğunu, bunların 21'inin ileri biyolojik arıtma sistemiyle hizmet verdiğini belirten Sağlık, diğer iki tesisin de gelecek yıl bu sisteme geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Marmara Denizi'nin korunması için atık su arıtma yatırımlarının önemine değinen Sağlık, 2028 başında kentteki tüm arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma yapacak seviyeye ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Sağlık, 2015'ten bu yana 23 arıtma tesisinin 12'sinde geri kazanım tesisi kurduklarını, yıllık 49 milyon ton arıtılmış su kapasitesine ulaştıklarını belirtti.

Bu tesislerden sanayiye 20,5 milyon ton su sağlandığını aktaran Sağlık, "Kocaeli'de sanayinin kullandığı suyun yüzde 42'sini geri kazanılmış sudan karşılıyoruz. Şu ana kadar 160 milyon ton suyu bu şekilde sanayide kullandık." ifadelerini kullandı.

Marmara'da deniz çayırları çoğaltılıyor

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz ise Marmara Denizi'nde deniz ekosisteminin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla deniz çayırlarını çoğaltmaya yönelik çalışma yürüttüklerini anlattı.

Üniversiteler ve gönüllü dalgıçların katılımıyla yürütülen projede Büyükada'dan alınan deniz çayırlarının Tuzla'da belirlenen alanlara dikildiğini belirten Gökgöz, ilk ekim çalışmalarında yüzde 90 tutma oranına ulaşıldığını bildirdi.

Deniz çayırlarının karbon tutma, oksijen üretme ve deniz canlılarına yaşam alanı sağlama özelliklerine dikkati çeken Gökgöz, "Bugün Amazon ormanlarından, tropikal ormanlardan 35 kat daha fazla karbon tutup oksijen veriyor." dedi.

Deniz çayırlarının pina midyeleri için de önemli bir yaşam alanı oluşturduğunu belirten Gökgöz, saatte 10 litre suyu filtreleyebilen bu midyelerin Marmara Denizi'nde çoğaltılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gökgöz, deniz temizliği faaliyetlerinin farklı illerde de devam ettiğini söyledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci de su kaynaklarının korunması için atık su arıtma tesislerinin yanı sıra yağmur suyu hasadı ve gri suyun yeniden kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Yeni binalarda yağmur suyu hasadı ve gri su ayrımının önemine işaret eden Deveci, evsel atık suların kaynağında ayrıştırılmasının arıtma tesislerinin enerji tüketimini de azaltacağını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Özlem Erol'un moderatörlüğündeki panele, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ile partililer ve çok sayıda kadın katıldı.

Kaynak: AA