Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ANTALYA, 17 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Çin'in iklim hedeflerini yerine getirmek ve yeşil dönüşümü ilerletmek için aktif adımlar attığını, aynı zamanda Güney-Güney işbirliği yoluyla gelişmekte olan ülkeleri desteklediğini söyledi.

Stiell, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) sırasında Xinhua'ya verdiği yazılı röportajda, "Çin'in iklim taahhütlerini yerine getirme yönünde adımlar atmasından memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Çin'in 2030 yılı için belirlediği rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi hedefine altı yıl erken ulaştığını belirten Stiell, bu başarının net bir plan, güçlü yatırımlar ve istikrarlı uygulamalarla neler elde edilebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Çin ekonomisinin 2025 yılında kaydettiği büyümenin üçte birinden fazlasının güneş enerjisi ve elektrikli araçlar gibi temiz enerji teknolojilerinden kaynaklandığına dikkat çeken Stiell, ülkenin iklim eylemi ile ekonomik dönüşümün birlikte ilerleyerek daha fazla istihdam yaratabileceğini ve yaşam standartlarını yükseltebileceğini gösterme konusunda önemli bir fırsata sahip olduğunu vurguladı.

Çin'in 2035 Ulusal Katkı Beyanı'na değinen Stiell, ülkenin taahhüt aşamasından uygulama aşamasına geçtiğini, temiz enerji kullanımını, rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini ve ormanlık alanlarını artırmanın yanı sıra emisyonlarını mutlak olarak azaltmayı taahhüt ettiğini belirtti. Stiell, tüm ülkelere kendi planlarında "aynı netliği ve kararlılığı" ortaya koyma çağrısında bulundu.

Çin'in yenilenebilir enerji alanındaki uluslararası faaliyetlerinin yıldan yıla arttığını belirten Stiell, bu faaliyetlerin gelişmekte olan ülkelerde uygun fiyatlı elektriğe erişimi artırırken istihdamı ve ekonomik büyümeyi de desteklediğini vurguladı.

Stiell, Güney-Güney işbirliğinin de, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum planlarını yatırım, kalkınma ve dayanıklılık için somut yol haritalarına dönüştürmelerinde hayati rol oynadığını belirtti.

Çin'in düşük karbonlu pilot bölgelerini, Afrika Güneş Kuşağı girişimini, temiz pişirme programlarını ve erken uyarı alanındaki işbirliğini örnek gösteren Stiell, bu girişimlerin gelişmekte olan ülkelerin kendi koşullarına uygun şekilde teknoloji ve uzmanlık paylaşımını ve kapasite geliştirmeyi desteklediğini söyledi.

"Çin'in Güney-Güney işbirliğini ilerletme çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve etkisinin artmasını umuyorum" ifadelerini kullanan Stiell, Çin'in akıllı meteorolojik erken uyarı sistemi MAZU'ya ilişkin COP31'de paylaşılan son sonuçları, teknik kapasitenin iklim değişikliğine karşı savunmasız toplulukların daha iyi korunmasına nasıl katkı sağlayabileceğinin bir örneği olarak gösterdi.

Stiell, "BM öncülüğünde yürütülen iklim işbirliğinin ülkelerin ulusal düzeydeki çabalarıyla birleşmesi sayesinde insanlık, küresel ısınmayı dizginleme konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak kaydedilen ilerlemenin henüz yeterince kapsamlı ve hızlı olmadığı çok açık" dedi.

Stiell, "Şu anda en acil öncelik, uygulamaya geçişin hızlandırılmasıdır. COP31, bilimsel kanıtların, ekonomik fırsatların ve siyasi taahhütlerin tatbiki çözüm ve eylemlere dönüştürülmesine yardımcı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua