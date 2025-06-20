St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan Barış Mesajları

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St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda liderler, uluslararası ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve bölgesel barışın sağlanması gerektiğini vurguladılar. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Orta Doğu'daki çatışmaları takip ettiklerini belirterek barış umudunu dile getirdi. Çin Başbakan Yardımcısı Ding ise Rusya ve ABD arasındaki temasların önemine dikkat çekti.

ST. Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturum yapıldı.

Oturuma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang ve Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Kraliyet Muhafızları Komutanı Prens Nasır bin Hamad bin İsa Al Halife katıldı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki duruma değinerek, "Bölgedeki çatışmayı üzüntüyle takip ediyoruz. Tarafların, meseleyi barış yoluyla çözeceğini umuyoruz." dedi.

Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi yerine SPIEF'e katıldığına dikkati çeken Subianto, şöyle konuştu:

"G7'ye saygı duymadığım için değil, bu foruma bağlı kaldığım için bunu yaptım. Çünkü bu foruma katılacağımı, G7'den davetiye gelene kadar duyurmuştum. Burada gizli bir şey aramayın. Ülkemizin dış siyaseti çok basit, bin dost az, bir düşman çok. Endonezya herkesle dost olmak istiyor."

"Rusya ile ABD'nin temasları yeniden başlatması tüm dünya için faydalı"

Çin Başbakan Yardımcısı Ding de, Rusya ve ABD arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İki ülkenin dünyanın önde gelen güçleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olduğuna dikkati çeken Ding, "Bu ülkeler arasında temasların olmaması anormal. Rusya ile ABD'nin temaslarını yeniden başlatması, tüm dünya için faydalı. Bu, uluslararası durumun istikrara kavuşmasına ve dünya ekonomisinin yeniden kurulmasına katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile de Afrika'nın Küresel Güneyin merkezi haline geldiğini ifade ederek, "Dünya çok kutuplu dünya düzenine geçiş yapıyor. Çok kutupluluğun, dünyadaki tüm ülkeler için sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacağından eminim. Afrika, diğer devletlerle eşit şekilde ortak olmak istiyor ve sesinin uluslararası örgütlerde, gezegenin kaderini etkileyen kararlarda daha fazla duyulması gerektiğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Halife ise tüm ülkelerle dost olmak istediklerini dile getirerek, "Çatışan ülkeler arasında köprü olmak istiyoruz. (Rusya-Ukrayna arasındaki) barış müzakerelerine ev sahipliğini yapmaktan memnun oluruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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