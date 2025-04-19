St. Petersburg'da Geleneksel Sporlar Paneli Düzenlendi

SAINT Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etno spor Forumu'nda, Bakanlar Paneli gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde devam ederken Dünya Etno spor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan moderatörlüğünde yapılan Bakanlar Paneli'ne Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev, Kazakistan Spor ve Turizm Bakanı Yerbol Myrzabosynov ile Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalchuk katıldı.

Panelde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin geleneksel sporlara yaptığı yatırımların önemine vurgu yaparak spor turizmini geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bak, "Etnospor farklı bir vizyon ortaya koyuyor. Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında farklı bir misyon üstenen bir platform. Bakanlık olarak geleneksel sporların yaygınlaştırılması için her şeyi yapıyoruz." dedi.

Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev ise "Rusya'da farklı ırklardan insanlar bulunmaktadır ve spor bu insanları birleştiriyor. Geleneksel sporlarımızı gelişmeye ve tanıtmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Geleneksel sporların yaygınlaşmasının önemine değinen Degtyarev, "Spor ile politika birbirinden ayrışmalıdır. Spor milletleri birleştirmeli ve sporda ayrımcılık yapılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Spor ve Turizm Bakanı Yerbol Myrzabosynov, "Geleneksel sporların geliştirilmesi ve tanıtılmasına katkı sağlamak için yoğun çaba gösteriyoruz." dedi.

Milli geleneksel sporların tanıtımına önem verdiklerini belirten Myrzabosynov, "Bugünkü etkinlik, üye ülkeler ile ilişkilerimizin gelişmesi açısından önemli." ifadesini kullandı.

Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalchuk, "Son 10 yılda geleneksel sporların gelişmesi için çok şey yapılmıştır. Ülkemizde 6 geleneksel spor teşvik görüyor." dedi.

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Belaruslu sporcuların da ilk defa mücadele ettiğini hatırlatan Kovalchuk, "Dünya Göçebe Oyunları'na ilk defa katılmamıza rağmen madalyalar kazandık ve güzel tecrübeler edindik." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de foruma katıldı.

İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak.

Foruma, DEK'e bağlı olarak faaliyet gösteren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan 41 kurumsal üye temsilcisi katılım sağlıyor.

Bunun yanı sıra Türkiye ve ev sahibi Rusya dahil 6 ülkeden spor bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alıyor.

Forumda geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.

Forum kapsamında, "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı altında çeşitli paneller düzenlenecek. Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar, geleneksel sporların uluslararası işbirliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları ele alacak.