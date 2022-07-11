Sri Lanka'da kriz: Protestocular hükümet binasını bastı; Rajapaksa başkanlık sarayını terk etti - Haberler

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Sri Lanka'da kriz: Protestocular hükümet binasını bastı; Rajapaksa başkanlık sarayını terk etti

DailyMotion.com - Güncel
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Derin bir ekonomik krizin yaşandığı Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa kızgın göstericilerin çevrelediği hükümet binasını terk etti.

Derin bir ekonomik krizin yaşandığı Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa kızgın göstericilerin çevrelediği hükümet binasını terk etti. Protestocuların binayı bastığı bildirildi.

DailyMotion.com / Güncel

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