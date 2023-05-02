SPOR Tolunay Kafkas: Maç planımızı ve stratejimizi 2 maç üzerinden yaptık

Tolunay Kafkas : Maç planımızı ve stratejimizi 2 maç üzerinden yaptık

Alper ŞAŞMAZ - Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde 4 Mayıs Perşembe günü Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan başkent ekibi MKE Ankaragücü'nde müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Müsabakanın hazırlıklarına ilişkin Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Nihad Mujakic ve Atakan Çankaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'İki ayaklı maç bunu öyle düşünmek lazım' diyen Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 'Burada alacağımız sonuç ne olursa olsun eğer turu geçmek istiyorsak, Ankara'da geçeceğiz. Önem veriyoruz, Başakşehir de çok önem veriyor. İyi ve kaliteli bir maç olacak. Maç planımızı ve stratejimizi 2 maç üzerinden yaptık. Orada nasıl oynayacağımızı, burada nasıl oynayacağımızı üç aşağı beş yukarı kafamızda tasarladık. Çalışmaları hafta içerisinde ona göre planladık ve yaptık. 2 ayaklı düşünmek lazım. Alınacak sonuç ne olursa olsun burada geçeceğimizi bilmemiz lazım' dedi.

'OYUNCULAR MAÇ İÇİN HAZIR'

Ankaragücü'nün Sırp stoperi Uros Radakovic'in sakatlığının dün tekrar nüksettiğini kaydeden Kafkas, 'Hasan Ali'nin bir fıtık sorunu var, 15 gün içinde takıma katılacak. Trabzon maçına da cezalı. Kevin var. Motivasyon olarak zaten kupayı kazanmak istiyoruz. Zaten başkanımızın açıkladığı bir prim var. Kupayı almanın manevi değeri bence paradan çok önemli. Ben hem oyunculuğumda hem antrenörlüğümde bu kupayı kazandım. O resmin içerisine girebilmek, taraftarı tekrar sevindirebilmek çok önemli. Ligde de Karagümrük'ün altındaki her takımın kritik durumu var. Ligde de maçları kazanıp bir an önce yukarılara tırmanmak istiyoruz. Güçlü bir rakip. Bizde bir oyun kültürü oluştu, ona çok güveniyoruz. Ufak tefek değişiklikler olacak ama oyuncuların bu maç için hazır olduklarını düşünüyorum' diye konuştu.

NIHAD MUJAKIC: TAKIM OLARAK GÜZEL ŞEYLER BAŞARACAĞIZ

Başkent ekibinin Bosnalı stoperi Nihad Mujakic, çok önemli bir maça çıktıklarını ama kendilerine olan güvenin tam olduğunu söyledi. Kupada daha önce Beşiktaş ve Trabzon gibi ligin önde gelen takımlarını ekarte etmeyi başardıklarını vurgulayan Mujakic, 'Bu sefer de aynı şeyi yapacağımıza inanıyorum. Bu galibiyetten sonra da ligde sürdürdüğümüzü pozitif formu sürdüreceğiz. Bu büyük performanstan dolayı takım arkadaşlarımı tebrik etmem gerek. Onlar sayesinde bu seviyeye ulaştım. Umarım aynı şekilde sezonun geri kalanında iyi bir takım olarak güzel şeyler başaracağız. Bu yükselişin ana sebeplerinden biri hocamızın uyguladığı taktik. Kendisi daha ileride duran bir defans ekibi istiyor. Benim de özelliğim hızım ve çevikliğim. Bu tür bir dağılımda oynadığımda hızımı ve çevikliğimizi gösterebiliyorum. Kasımpaşa karşısında da bu sebeple iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum" dedi.

Mujakic, sakatlanan ve sezonu kapatması gündemde olan Uros Radakovic'in takım için önemli bir eksik olduğunu ama yerini doldurma konusunda önemli oyunculara sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Sarı-lacivertli ekibin başarılı orta saha oyuncusu Atakan Çankaya ise takım olarak çok çalıştıklarını belirterek, 'Önceliğimiz finale kalarak Ankaragücü'nü Avrupa'ya götürmek. Ardından kupaya ulaşmak istiyoruz. Takımca inancımız bu. Ligde de kalıcı bir Ankaragücü istiyoruz. Kupa da finale kalarak kupayı kazanmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.