SPOR TFF Başkanı Büyükekşi, Gençlerbirliği Kulübü'nü ziyaret etti

Alper ŞAŞMAZ - Ercan ATA / ANKARA,(DHA)- Futbol kulüplerini ziyaret etmek üzere Ankara'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü'nün ardından Gençlerbirliği'ni de ziyaret etti. Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'ne gelerek kulüp başkanı Niyazi Akdaş ve yöneticilerle buluşan Büyükekşi, sonrasında Niyazi Akdaş ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BÜYÜKEKŞİ YENİ BİR ATAK YAPMAK İSTİYORUZ

Gençlerbirliği'nin yıllardır Süper Lig'de mücadele etmiş güzide bir takım olduğunu ifade eden Büyükekşi, Başkanımız, altyapıda yaklaşık 2 bin 500 futbolcunun olduğunu, akademide ise 200 futbolcularının olduğundan bahsetti. Bu tam da istediğimiz şey aslında. 'Double Pass' ile 1'inci Lig takımlarıyla 2024 - 25 sezonunda akademi çalışması yapacağız. Biz yeni bir atak yapmak istiyoruz. Bu tesisleşmeleri kulüplerimize mecburi yaptıracağız. Biz de burada 'Double Pass' ile belli bir müfredat uygulayacağız. Bütün kulüplerimize aynı uygulamayı getirirsek futbolun kalitesi artacak. Gençlerbirliği de bu işe yıllar önce başladığı için çok güzel bir örnek. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKANI AKDAŞ BAŞKANIMIZIN ZİYARETLERİ BİZİ ŞEREFLENDİRDİ

Başkent ekibinin altyapıya önem veren bir kulüp olduğuna değinen Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Başkanımızın ziyaretleri bizi şereflendirdi. Günümüzün futbolu ve hakemleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Kendisine bazı konuları arz ettik. Altyapı tesislerimizi gezeceğiz ve Gençlerbirliği'nin altyapıya ne kadar önem verdiğini arz edeceğiz şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Akdaş ve yöneticilerle birlikte tesisleri gezen Büyükekşi, Keçiörengücü, Ankara Demir Spor ve Etimesgut Belediyespor kulüplerine ziyarette bulunmak üzere tesislerden ayrıldı.