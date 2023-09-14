SPOR Hatayspor'a yeni sponsor

Hatayspor'a yeni sponsor (1)Murat Bilgiç Volkan hoca sembol oldu ve hepimizi ayakta tuttuEralp Arslankurt Hatayspor'a başarılı bir sezon diliyorumAydın Toksöz Sahaya ne zaman çıkabileceğimizi hayal bile edemiyordukVolkan Demirel Başarılara ulaşacağımızın sözünü veriyorumOyuncuları deprem...

Hatayspor'a yeni sponsor (1)

Murat Bilgiç Volkan hoca sembol oldu ve hepimizi ayakta tuttu

Eralp Arslankurt Hatayspor'a başarılı bir sezon diliyorum

Aydın Toksöz Sahaya ne zaman çıkabileceğimizi hayal bile edemiyorduk

Volkan Demirel Başarılara ulaşacağımızın sözünü veriyorum

Oyuncuları deprem bölgesine getirmek zor oldu

Türkiye'den yurt dışına transfer olunması her zaman mutluluktur

Herkesin hayalleri var ama benim şu anki hayalim Hatay'ı daha iyi yerlere getirmek

Livakovic'in gelmesi Fenerbahçe için hayırlı olmuştur

Muslera'nın jübilesinde Galatasaray'ın kalesinde yer alırım sorun yok

İsviçre'de o anıları yeniden yaşatmaya gittik

Mustafa AKIN-Olgucan KALKANİSTANBUL,(DHA) - Süper Lig ekibi Hatayspor, şort sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İstanbul'da düzenlenen imza törenine Yatırım Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bilgiç, Menkul Değerler Genel Müdürü Eralp Arslankurt, Kurumsal İletişim Direktörü Barış Esen, Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ve teknik direktör Volkan Demirel katıldı.

MURAT BİLGİÇ VOLKAN HOCA SEMBOL OLDU VE HEPİMİZİ AYAKTA TUTTU

Yatırım Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bilgiç, Hatayspor'un Türkiye'deki herkesin destek verdiği takım olduğunu ifade ederek, Maalesef çok acı yaşadık depremlerle. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama o dönemdeki birliktelik hepimizin çok şükran duyması gereken de bir durum. Volkan hoca sembol odu ve hepimizi ayakta tuttu. Destek verdik vermeye de devam edeceğiz. Elimizi bölgeden çekmememiz gerekiyor. Bu birliktelik sadece sponsorluk değil, gönül birliği. Süper Lig'e çok renk kattı. Birlikteliğimizin, Hataysporumuzun başarılarına Fenerbahçe maçları hariç katkı sunmasını diliyorum dedi.

ERALP ARSLANKURT HATAYSPOR'A BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUM

Yatırım Finansman Menkul Değerler Genel Müdürü Eralp Arslankurt, manevi yönü olan bir anlaşmaya imza attıklarını dile getirerek, Volkan hocaya teşekkür ediyorum, yaşanan deprem sonrasında hem sembol ve hem de kahraman oldu. Hem Hatayspor'a hem de bölge halkına gönülden destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Lig başladı çok da güzel oldu. Sonuç ne olursa olsun tek yürek olma elde edilen başarı olacaktır. Hatayspor'a başarılı bir sezon diliyorum diye konuştu.

AYDIN TOKSÖZ SAHAYA NE ZAMAN ÇIKABİLECEĞİMİZİ HAYAL BİLE EDEMİYORDUK

Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz, ilk günün heyecanını yaşadıklarını belirterek, Hatayspor olarak bir daha ne zaman sahaya çıkabileceğini hayal bile edemiyorduk. O kadar güzel destekler gördük ki bugün de onlardan birini yaşıyoruz. Sahaya sadece bir maç oynamak için çıkmıyoruz. Depremden zarar görenler için çıkıyoruz maça. Bu destekler çok önemli. Sponsor aldığımızı düşünmüyoruz bir babaya kavuştuk diye düşünüyoruz dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE KADIN FUTBOL TAKIMINA DEVAM EDECEĞİZ

Kadın futbol takımının bu sezon tesisleşme ve saha imkansızlıkları sebebiyle yer almadığını ifade eden Aydık Toksöz, Önümüzdeki dönemlerde tabii ki kadın futbol takımına devam edeceğiz. Şu ana kadar verilmiş bir karar yok ama önümüzdeki dönemlerde var olacağımızı söyleyebilirim diye konuştu.

VOLKAN DEMİREL BAŞARILARA ULAŞACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUM

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yapılan desteklerden dolayı teşekkür ederek, Sizlerle birlikte daha güçlü olacağız. Hatay'ı daha yukarılara taşıyacağız. İnsanların yaralarını daha fazla deşmek de istemiyoruz ama o bölgede destekleri görüyoruz yanımızda olanlara minnettarız. Sponsorların destekleriyle ayağa kalktık. Gönülden ve kalpten Hatay'ı ve depremzedeleri destekleyenlere teşekkür ediyorum. Başarılara ulaşacağımızın sözünü veriyorum ifadelerini kullandı.

OYUNCULARI DEPREM BÖLGESİNE GETİRMEK ZOR OLDU

Volkan Demirel, yeni sezonda Riva'da konakladıklarını ve maçlar için Mersin'e gittiklerini hatırlatarak, Riva'da konaklıyoruz. Sadece maç günleri Mersin'e gidiyoruz. İlk iki ay geçtikten sonra ne yapacağımız bilmiyorduk. Oyuncuları deprem bölgesine getirmek zor oldu. Sonra Mersin olunca oyuncularla ülkelerine giderek alileriyle konuşarak ikna etmeye çalıştım. Hedeflediğimiz 15 oyuncu vardı. İki tanesiyle anlaşma sağlayamadık. Manevi olarak takımda yer almak isteyen oyuncuları tercih ettim. Yaş ortalaması hep düşük oyuncular. Bir taraftan da kendilerini kanıtlamak isteyen oyuncular. Başarılı olurlarsa belki büyük takımlara gidecekler. Hedefleri anlattım, yürümek isteyip istemediklerini sordum. Onlar da seninle mücadele edeceğiz diyerek geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Zor süreçten geçerek ayağa kalktık. Bu destek karşılığında takımı ilk maçta sahaya çıkardım ve güzel başlangıç yaptım. Tam yeterli değiliz daha iyi olmamız lazım. Ne kadar başarılı olursak, deprem bölgesindeki insanlar mutlu oluyor. Benim hedefim bu. Ligde kaçıncı olduğumuz değil. Onlara biraz tebessüm verebiliyorsam bu benim için en büyük başarıdır diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA TRANSFER OLUNMASI HER ZAMAN MUTLULUKTUR

Türkiye'den yurt dışına transfer olan oyuncularla ilgili konuşan Volkan Demirel, Türkiye'den yurt dışına transfer olunması her zaman mutluluktur. Eskiden baktığınızda biraz daha az oluyordu ama şu an dev takımlara gidiliyor. Benim başka bir gururum Bertuğ Yıldırım. Onun gitmesi benim adıma hepsinden daha değerli şeklinde konuştu.

HERKESİN HAYALLERİ VAR AMA BENİM ŞU ANKİ HAYALİM HATAY'I DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK

Milli takımda değişim yaşanması gerekip gerekmediği ve milli takım hayali sorulan Demirel, Değişim olup olmaması benim yorum yapacağım bir şey değil. Herkesin hayalleri var ama benim şu anki hayalim Hatay'ı daha iyi yerlere getirmek dedi.

LIVAKOVIC'İN GELMESİ FENERBAHÇE İÇİN HAYIRLI OLMUŞTUR

Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye gelen Livakovic'in kendisini izleyip geldiğini söylemesi üzerine, Yaş olarak onlardan büyük olduğum için o nesil beni çok izlemiştir. Faydalı olduysa çok mutlu oldum tabii ki. Livakovic de benim izlediğim ve dünya kupasında çok beğendiğim bir kaleciydi. Buraya gelmesi de Fenerbahçe için hayırlı olmuştur. Fenerbahçe'ye fayda sağlayacaktır.

MUSLERA'NIN JÜBİLESİNDE GALATASARAY'IN KALESİNDE YER ALIRIM SORUN YOK

Galatasaray kalecisi Muslera'nın jübilesinde sarı-kırmızılıların kalesinde yer almıp almayacağı sorulan Volkan Demirel, İnşallah Muslera jübile yapar. Galatasaray'ın kalesinde yer alırım sorun yok. Yeter ki Muslera jübilesini yapsın bizler de bulunalım, bunlar güzel şeyler. Benim pek bir beklentim olmadı bu konuda. En büyük gurur Fenerbahçe forması giymektir. O da benim gibi düşünüyordur. Jübile yapması hem Galatasaray'a hem de Muslera'ya çok yakışır. İnşallah gönlüne göre bir futbol kariyeri bitişi olur dedi.

İSVİÇRE'DE O ANILARI YENİDEN YAŞATMAYA GİTTİK

Volkan Demirel, İsviçre ile Türkiye'nin 2008 yılındaki kadrolarının deprem bölgelerindeki altyapılar için karşı karşıya geldiği replay mücadelesi hakkında ise, Çok güzel bir zaman geçirdik. Sağ olsunlar olayın asıl hedefi maneviyat. Sağ olsunlar bir telefonumuzla İsviçre'de o anıları yeniden yaşatmaya gittik. 15 yıldır birbirini görmeyenler de vardı aramızda ama o birliktelik çok güzeldi ifadelerini kullandı.