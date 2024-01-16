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Dursun Özbek: Şampiyonluğa giden yolda standart dışı uygulamalarla engelleniyoruz

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımlarının şampiyonluk yolundaki ilerleyişini durdurmak için rakiplerinin standart dışı uygulamalara başvurduğunu belirtti. Özbek, yapılan haksızlıklara rağmen takımın mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

SPOR Dursun Özbek: Standart dışı uygulamalarla şampiyonluğa yürüyüşümüzü durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dursun Özbek Güncel Haberler

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