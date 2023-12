Bursaspor Başkanı Günay: Bursaspor'un üzerine oyun oynanıyor

Bursaspor Başkanı Günay: Kulübün üzerine oyun oynanıyor derken bunları anlatmaya çalışmıştım

Hasan BOZBEY / BURSA,(DHA)- Bursaspor Başkanı Recep Günay, olaylı geçen Diyarbekir Spor karşılaşmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve maçın hakemi Burak Taşkınsoy'a tepki göstererek, "Sezon başından beri Bursaspor'un üzerindeki, federasyonun yönlendirdiği hakemlerin yaptıkları bunlar. Aslında normaldi bugün hakemin yaptıkları. Daha beterlerine, daha fazlalarını biz diğer maçlarda da gördük. Bu kulübü daha önce söylediğim gibi kapatmak istiyorlar ve bu kulübün üzerinde oyun oynuyor derken bunları anlatmaya çalışmıştım? dedi. Günay, karşılaşma sonrası Diyarbekir Spor Başkanı'nın 11 numaralı oyuncu Serhat Enes Çalışan'ı soyunma odasında dövdüğünü de söyledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 17'nci hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Diyarbekir Spor'a 2-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Recep Günay, olaylı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Federasyona ve maçın hakemi Burak Taşkınsoy'a tepki gösteren Günay, Bursaspor'un kapatılmaya çalışıldığını söyledi.

Sezon başından beri üstlerine oyun oynandığını dile getiren Günay, "Bursaspor'da bugün yaşanan olayların üzücü olduğunu, herkes gibi bizlerin de üzüldüğünü, olmaması gereken hareketler olduğunu ama bunların, Diyarbekir Spor-Bursaspor maçının ne kadar önemli olduğunu ve 1 haftadır, 10 gündür gündemde olan bir maça, tecrübesiz hakem veyahut da kasıtlı bir hakem gelmesinin, kasıtlı olarak olduğunu veya olmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama maçın bitmesine az bir zaman kala, eğer sen bu maçı bitiremiyorsan, orada yaptığı hareketleri görmezden gelip tahrik olmasına yahut genç çocukların yapacaklarına engel olamıyorsan, başta hakemlerin hatalarıdır. Sezon başından beri biz bunları gördük. Bu maçta gerçekten daha da ortaya çıktı. Dikkatler bu maçta olduğu için çıktı. Sezon başından beri Bursaspor'un üzerindeki, federasyonun yönlendirdiği hakemlerin yaptıkları bunlar. Aslında normaldi bugün hakemin yaptıkları. Daha beterlerine, daha fazlalarını biz diğer maçlarda da gördük. Bu kulübü daha önce söylediğim gibi kapatmak istiyorlar ve bu kulübün üzerinde oyun oynuyor derken bunları anlatmaya çalışmıştım. Biz gol atarız vermezler, penaltı olur, bize faul verirler. Bursaspor üzerinde bu kadar oynamalarının sebebi nedir? Bir maç olabilir, iki maç olabilir. Sadece bu maçta olsaydı es geçerdik. Derdik ki hakemin gözünden kaçmıştır. Tesadüfi bir hareket değil. Ama bu sezon başından beri bizim üzerimizde oynanan oyunlar bunlardır" ifadelerini kullandı.

'TAHRİKLERE GELİYORSANIZ PROFESYONEL DEĞİLSİNİZ'

Kendi oyuncularına da tepki gösteren Recep Günay, 'Bu oyunlara bizim futbolcularımızın da uymamaları lazımdı. Siz profesyonel bir futbolcusunuz. Sahaya çıktığınızda tahrike uymamanız lazım. Seyirci veya hakemle oynamamanız lazım. Onların yaptığı tahriklere uymamanız lazım. Eğer siz uyuyorsanız, en ufak bir hareketle tepkinizi böyle meydana çıkarıyorsanız, siz profesyonel futbolcu değilsiniz o zaman. Bu camianın, Türkiye gündemine böyle gelmesinden memnun mu kaldılar ' 2-0 mağlupsun, olabilir. Oynamadınız. Karşı takımı da tebrik edelim. Yenilmesini de bileceksiniz. Böyle kavga ederek, böyle sataşarak, böyle insanları galeyana getirerek size haksızlık yapmışlardır. Doğrudur. Bize sezon başından beri haksızlık yapıyorlar. Bizim yanımızda oldunuz mu ' Olmadınız. E şimdi siz, 'Biz haklıyız' diyorsunuz, tepki gösteriyorsunuz. Çıkardınız sahanızda futbolunuzu oynardınız. Yenerdiniz ya da mağlup olurdunuz ama sporcu gibi gelip sporcu gibi çıkardınız. Böyle kavga ederek, tahrik ederek değil. Doğrudur, seyircileri tahrik etmişlerdir. Bırakın ona hakem kararı versin, gözlemci karar versin. Bırakın ona yetkililer karar versin. Sizin göreviniz değil bunları yapmak. Şimdi takımı bu halde yalnız bırakarak, zaten eksik olan bir kadroyu eksik bırakarak neyi ispatladınız ' Neyin doğrusunu yaptınız ' Yapmasınlar? diye konuştu.

'CAMİA OLARAK SUÇLUYUZ'

Sadece futbolcuların ve yönetimin değil tüm Bursaspor camiasının suçlu olduğunu söyleyen Günay, 'Bursaspor kulübüne ben bunu söylediğim zaman Bursa medyası karşı geldi. Dediler ki 'Öyle bir şey yok'. İşte ben bunları anlatmak istedim. Oraya doğru gidiyoruz işte. Buyurun görün sonuçlarını. Sezon başından beri tribünü, bu kadar insanları gerersen neticesi bu olur. Her maçta tezahürat, her maçta istifa, her maçta işte küfür neticesi burada. Hepimiz suçluyuz bunda. Sadece biz değil, yönetim kurulu değil, futbolcular değil, camia olarak suçluyuz' ifadelerini kullandı.

'İSTEDİKLERİ GİBİ KASAPLIK YAPIYORLAR'

Futbolda şiddet olaylarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Günay, sözlerine şöyle devam etti:

'Şimdi Süper Lig'de VAR'ı var. Burada medyada gündeme getirdikleri için bu kadar açık ortaya çıkmıyor. Ama bu liglerde, ikinci liglerde VAR yok, gözlem yok, işte tekrar yok. İstedikleri gibi kasaplık yapıyorlar, olmaz. İnsanlar burada bu futbol için zamanını, parasını, her şeyini ortaya koyuyor. İki kişi gelip böyle koskoca bir camianın kaderiyle oynayamaz. Bakın ilk defa olmadı bu hareketler. Sadece bizde de değil, Türkiye genelinde var. Yani bu kadar isyan ediyorlarsa insanlar, haksızlığa isyan ediyorlardır. Kimse durup dururken ne yumruk atar, ne sahaya girer, ne de böyle kargaşalık yapar. Ama yeter ya. Yeter yani.'

'BAŞKANIN OLAYLARI BAŞLATAN FUTBOLCUYU DÖVDÜĞÜNÜ GÖRDÜK'

Bursaspor yönetimi olarak maç sonrası ziyaret ettikleri Diyarbekir Spor ekibine ve başkanına da tutumundan dolayı teşekkür eden Günay, Diyarbekir Spor Başkanı'nın olayların başlamasına neden olduğu iddia edilen 11 numaralı Serhat Enes Çalışan'ı dövdüğünü söyleyerek, 'Bursa ve Diyarbakır, Mardin bütün şehirler, Türkiye'nin sınırlarında olan kulüplerin başkanları bizi misafirimizdir. Biz gittiğimizde bizi nasıl ağırlıyorlarsa onları ağırlıyoruz. Yani içerideki bir iki futbolcunun yaptığını da tüm camiaya yansıtmak da yanlıştır. ya hatta Diyarbekir Spor'un başkanı, kendine buradan da teşekkür ederim. O hareketleri yapan 11 numara galiba, soyunma odasında kendisini dövdüğünü gördük. 'Yaptığın yanlıştır' diye. O olayları başlatana, soyunma odasında işte gerekli neyse yapılması gerekeni yapmış. Cezasını vermişler. Öyle sözle falan değil. Görenler var. 11 numara? diye konuştu.

'3-4 FUTBOLCU BURSASPOR'UN KADERİYLE OYNADI'

Bursaspor Başkanı, maçı da değerlendirerek şunları söyledi:

'Yediğimiz ikinci golü gördünüz. Yani bizim futbolcumuz orada, kendi takımına pas verir gibi verip adeta al dedi. İşte sezon başından beri bunlar saklanıyordu, bunlar gözükmüyordu. Her şey yönetim kuruluna mal ediliyordu. İşte buyurun. Diyarbekir Spor yani burada bir terbiyesizlik yapmadı. Bir iki tane futbolcunun harici, bunu camiaya yansıtmak şey değildir. Topunu gayet oynadılar. Sahanın içerisinde öyle yanlış bir şeyler de görmedik. Ama mağlup olduysan bunun suçu başkasından ya da bir kişiden değil. Azcık da futbolcular kendilerinde bunu bulacaklar. Siz mücadele etmeyeceksiniz, siz işte ayakta duramayacaksınız, ondan sonra işte bu bizi tahrik etti. Bu savunma değil. İşte Bursaspor'u gördünüz şu anda. Böyle mi olması lazım ' Kendilerine buradan memnunlarsa seve seve gezsinler Bursa'da. Tüm Bursa ile oynadılar. Bak tamamını söylemiyorum ama 3-4 tane futbolcu tüm Bursaspor'un kaderiyle oynadı. Tüm kaderiyle oynadı işte. Neticeleri yavaş yavaş çıkıyor. Daha bunun ardı arkası gelir.?

'SAHANIN İÇİNDE OYNAYAN FUTBOLCUDUR'

Karşılaşmada yaşananların futbolcuların suçu olduğunu ve teknik heyetle ilgili bir tasarruf olmayacağını belirten Recep Günay, 'Şimdi bir tasarruf olacak mı derken, sahanın içerisinde oynayan futbolcudur. Bursaspor'da bir mücadele gördünüz mü ' Yani maçı almak isteyen birini, gördünüz mü mücadeleyi ' 2-3 tane futbolcunun haricinde gördünüz mü' E ne yapacak şimdi, yönetim mi çıkacak oynamaya. Teknik kadro mu çıkacak ya da taraftar mı çıkacak oynamaya ' Taraftar vazifesini yaptı. Çok güzel de hiçbir taşkınlığı olmadan 90 dakika centilmence takımını destekledi. Destekledikleri kişiler karşılığını verdiler mi ' Kavga mı etmek lazım, saldırmak mı lazım. Orada bir yanlış bir şey varsa hakem vardır, güvenliği vardır, yetkililer vardır. Futbolcuya düşmez ki onlara ceza vermek. İşte kendileri yapamadıklarını, sahaya dökemediklerini böyle kendilerini ortaya koydular. Yazık, ben kınıyorum? dedi.