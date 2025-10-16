Soydaşlara Yönelik Yönetmelik Değişikliği Açıklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2527 sayılı Kanun'un uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin, "Bu, halihazırda ülkemizde yaşayan soydaşlarımıza yönelik Türkiye Cumhuriyeti'nin, tarihten gelen sorumluluğuyla sahip çıkma iradesini göstermeye yönelik bir mevzuatın güncellenmesidir." ifadesini kullandı.

Zorlu, AA muhabirine, 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğu ve kadim geçmişinden kaynaklı bazı hassasiyetlerin söz konusu olduğunu belirten Zorlu, bunlardan birinin, Türkiye'nin gönül coğrafyasıyla ilişkilerini çok daha ideal bir noktaya getirebilmek olduğunu söyledi.

Zorlu, büyük bir coğrafya olan Türk dünyasının, Türk Devletleri Teşkilatı adı altında bir araya geldiğini anımsatarak, bu teşkilattaki 8 Türk devleti dışında başka ülkelerin vatandaşı olup Türkiye'de yaşayan soydaşları da olduğunu bildirdi.

2527 sayılı "Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun"un 1981'de yayımlanmasından bu yana dünyada ciddi gelişmelerin yaşandığını hatırlatan Zorlu, o günün koşullarında hazırlanan bu kanunun ve bir yıl sonra çıkarılan yönetmeliğin, bugünün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu, "Nisan ayından itibaren yapılan çalışmalarla bu yönetmelikte bir değişiklik gerçekleşti. Bu değişiklik esasında, ülkemizde yerleşik durumda bulunan soydaşlarımızdan, yapılabilmesi izne tabi olan bazı mesleklerin erbabı olanlara o mesleği icra edebilmek için bir kolaylık sağlanmış olacak." dedi.

"Türk devletlerinden çalışmaya gelen soydaşlarımızla ilgili değişiklik yok"

Bu yönetmelik değişikliğinin, Türk devletleri vatandaşlarıyla ilgili olmadığını vurgulayan Zorlu, "Bu, Türk devletleri dışından gelmiş ve halihazırda ülkemizde ikamet eden soydaşlarımızla ilgilidir. Süreç devam etmektedir ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulamaya geçilebilecek." diye konuştu.

Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu değişiklik aslında, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlığı dışında, halihazırda yerleşik durumda olan diğer soydaşlarımız için çalışma izinlerini güncel koşullara uygun olacak şekilde hukuki çerçeveye alarak kolaylaştırmayı hedefliyor. Hatta, bu kapsamdaki kişiler tarafından tüm koşullar yerine getirildiğinde Türk vatandaşlarına hasredilen meslekleri yapabilmelerini sağlayacak bazı ek maddeleri de içerisinde barındırıyor. Doğal olarak bu kapsama giren kişilerin sayıları da hayli sınırlı durumdadır. Burada şu ayrımı özellikle ifade etmek istiyorum, Türk devletlerinden ülkemize çalışmaya gelen kardeşlerimizle, soydaşlarımızla ilgili 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu olduğu gibi devam ediyor. Burada bir değişiklik yok."

Türkiye'de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na tabi şekilde Türk devletlerinden gelerek ikamet izni verilen yaklaşık 358 bin kişi bulunduğunu dile getiren Zorlu, Türkiye'de çalışma izni verilen Türk soylu kişi sayısının ise yaklaşık 89 bin civarında olduğunu bildirdi.