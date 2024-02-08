Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Enflasyon Muhasebesi Bilgilendirme Toplantısı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayan enflasyon muhasebesi uygulamasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Yozgat Defterdarı Yüksel Enoğlu, 2023 yılı sonu itibariyle yoğun vergi düzenlemelerinin hayata geçtiğini ve enflasyon muhasebesinin bu açıdan önemli olduğunu belirtti.

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili yıl sonunda büyük beklenti oluştuğunun altını çizen Enoğlu, "Kamuoyu beklentisi son dakikaya kadar acaba torba yasada değişiklik olur mu şeklindeydi ve yılın son gününde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, uygulamalarla ilgili birlik ve bütünlük getirmiş oldu. Taslak olarak daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yer alan taslaktan farkı olmayan tebliğimiz yürürlüğe girdi. Toplantımızın özellikle bu noktada faydalı olacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Harun Evcimen de enflasyon muhasebesi konusunun günümüz şartlarında büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan ise enflasyon muhasebesinin, işletmelerin gerçek finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını belirlemeleri noktasında büyük önem taşıdığını söyledi.