Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri yıl sonu sergisi düzenledi.

Okul koridorunda açılan sergide, öğrencilerin eğitim yılı içinde yaptığı resim ve el işleri sergilendi.

???????Sergiyi gezen Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, eserlerin çok güzel olduğunu belirterek, öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da öğrencilerin yıl içinde teknoloji tasarım, sosyal bilgiler ve görsel sanatlar dersinde yaptıkları eserleri sergilediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz oldukça güzel çalışmalar ortaya çıkarmış. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

???????