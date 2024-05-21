Üye Girişi
Haberler

Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri yıl sonu sergisi düzenledi. Sergide öğrencilerin resim ve el işleri sergilendi. Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü sergiyi gezerek öğrencilere teşekkür etti.

Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri yıl sonu sergisi düzenledi.

Okul koridorunda açılan sergide, öğrencilerin eğitim yılı içinde yaptığı resim ve el işleri sergilendi.

???????Sergiyi gezen Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, eserlerin çok güzel olduğunu belirterek, öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da öğrencilerin yıl içinde teknoloji tasarım, sosyal bilgiler ve görsel sanatlar dersinde yaptıkları eserleri sergilediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz oldukça güzel çalışmalar ortaya çıkarmış. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

???????

Kaynak: AA / Güncel

Sorgun Sanat Eğitim Güncel Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title