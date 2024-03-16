Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yönetici ve öğretmenlere konferans
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim kapsamında konferans gerçekleştirildi. Konferansa Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan konuşmacı olarak katıldı ve 'Profesyonel öğretmenlik' ve 'Eğitimde idareci ve yönetici vizyonu' konularında bilgi aktardı.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim kapsamında konferans düzenlendi.
Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki programa, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan konuşmacı olarak katıldı.
Altan, "Profesyonel öğretmenlik" ve "Eğitimde idareci ve yönetici vizyonu" konularında bilgi aktardı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, konferansın ilçede görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında düzenlendiğini ve verimli geçtiğini söyledi.