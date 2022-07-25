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Sorgun'da yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor

AA - Şahin Özmen - Güncel
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Sorgun'da yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor

Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, "Haydi Koş Gel, Camiler Seninle Güzel" sloganıyla açılan yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, "Haydi Koş Gel, Camiler Seninle Güzel" sloganıyla açılan yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Kayış, yaptığı açıklamada, öğrencilerin, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği kursların bu yıl 27 Haziran'da başladığını ve 26 Ağustos'ta sona ereceğini dile getirerek, "Öğrencilerimiz kurslarda sosyal ve kültürel etkinliklerle de vakitlerini verimli şekilde değerlendiriyor. Eğitimlerle çocuklarımız hayırlı evlat, dine, vatana, millete, devlete faydalı ve ahlaklı birer birey olacaklardır." dedi.

Kurslarda 4 bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Kayış, "Bu kurslarda 240 görevlimiz çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor, dini bilgiler veriyor. Çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Şahin Özmen - Güncel

Mustafa Kayış Yozgat Sorgun Güncel Haberler

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