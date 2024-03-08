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Sorgun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için lavanta bahçesi oluşturuldu

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Sorgun'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar adına lavanta bahçesi oluşturuldu. Bahçe, Sorgun Millet Bahçesi'nde 20 bin fideyle kuruldu.

Sorgun'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar adına lavanta bahçesi oluşturuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine, Sorgun Millet Bahçesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturulan bahçeye Yunus Emre Ortaokulu öğrencileriyle lavanta diktiklerini söyledi.

Canbolat, "10 dekar üzerine kurulan lavanta bahçesi için 20 bin fide diktik. Dikim işlemi Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Sorgun Yunus Emre Ortaokulu öğrencileriyle yapıldı." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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