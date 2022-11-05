Son Dakika! Sosyal konut projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek

Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinde ilk kuraların 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini duyurdu. Kurum, "16 Kasım'a kadar 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimi tamamlanacak" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular pazartesi gün sona ermişti. Yoğun katılımın olduğu projeye 8 milyon insan başvurmuş, ancak bunların 5 milyonu geçerli sayılmıştı.

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