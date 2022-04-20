Son dakika! Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı aranıyor - Haberler

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Son dakika! Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı aranıyor

AA - Veysel Altun - Güncel
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Son dakika! Samsun'da akaryakıt istasyonunda havaya ateş açan zanlı aranıyor

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde akaryakıt istasyonunda silahla havaya ateş açan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde akaryakıt istasyonunda silahla havaya ateş açan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hançerli Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen eski çalışan İ.T, tabancayla havaya 3 el ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, kurşunların akaryakıt istasyonunun çatısına isabet ettiğini belirledi.

Polisin yakalanması için çalışma başlattığı saldırganın iki gün önce de akaryakıt istasyonunun market görevlisini tehdit ettiği ve hakaret ettiği öğrenildi.

AA / Veysel Altun - Güncel

Akaryakıt, İlkadım, Samsun, Güncel, Haberler

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