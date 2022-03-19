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Son dakika... Sakarya'da yanan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

AA - Gürkan Özer - Güncel
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Son dakika... Sakarya'da yanan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde alev alan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde alev alan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobilde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, sürücü koltuğunda köz kovası bulunduğu, yan koltuktaki cesedin Sebahattin Bıçakçı'ya (50) ait olduğu tespit edildi.

Yangının, bölgede bir barakada tek başına yaşadığı belirtilen Bıçakçı'nın ısınmak için yaktığı köz kovasından çıktığı değerlendiriliyor.

AA / Gürkan Özer - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Esentepe, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Haberler

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