Son Dakika! Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen duyurdu: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti. Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

"ONLARI HER TÜRLÜ İMKANLA KORUYACAĞIZ"

Karar başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin tepkisini çekerken Putin, söz konusu kararnameleri imzaladı. Bugün kameralar karşısına geçen Rus lider; Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ın resmen ilhakını açıkladı. Dünyaya meydan okuyan Putin, "Bu bölgeler kararını verdi ve bu sonuçlar kabul edilecektir. Dört yeni bölge kararını verdi çünkü bu milyonların çok açık bir tercihidir. Tabii ki çok haklı bir şekilde bu onların hakkı. Bu BM'nin 1. maddesinde yazar, kendi kaderini tayin etme hakkı. 4 bölgenin güvenliğini her türlü imkanla koruyacağız. Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak. Alınan kararı tartışmayacağız. Oradaki insanlar artık bizim vatandaşımız oldular." dedi.

KIEV'E ÇAĞRI YAPTI: MÜZAKERE MASASINA DÖNELİM

Putin, Kiev yönetimine de seslenerek, "Derhal ateşkes ilan edin. Müzakere masasına dönelim. Bunu defalarca dile getirdik. Bu bölgelerin Rusya'ya katılma tercihi tartışma konusu yapılamaz. Bugün Kiev yönetimi halkın iradesine saygıyla yaklaşmalı. Biz bu toprakları koruyacağız. Yıkılan şehirleri yeniden kuracağız. Güvenli bir hayat sunmak için elimizden geleni yapacağız. Ukrayna'daki yönetimin ve batının bize karşı çok sert duruşu var." ifadelerini kullandı.

"HAKİKİ VATANLARINA DÖNMEK İSTEDİLER"

Putin, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu insanlar ortak gelecek için oy verdiler, o bölgelerde yaşayan herkes 91'de ayrılan insanlar, yeniden milli birliğimiz için tercih kullandılar. Devrimden sonra bizi bölen sınırlar vardı, 91'deki referanduma rağmen bizim büyük ülkemizi parçaladılar ve bunu sanki bir gerçek gibi sundular insanlara. Bunun artık bir önemi yok Sovyetler Birliği artık yok ve bugünkü Rusya'nın buna ihtiyacı yok. Milyonların tercihinden daha önemli bir karar yok. Tekrar hakiki, tarihsel anavatanlarına dönmek istediler.

"RUSYA'YI YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Batı bizi bir koloni, ruhsuz kölelerden oluşan bir kalabalık olarak görmek istiyor. Bizim geleceğimiz, gelişimimiz onlar için tehdittir. Rusya'yı yok etmek istiyorlar ama Rusya bize lazım. Hatırlatmak isterim ki, her ülke başrol oynamak istiyor ama Rusya her zaman Rusya kalacak. Batı cezalandırılmayacağını düşünüyor fakat her şey yerini bulacak. Söyledikleri her şey yalan çıkıyor. Batı kendisine uygun bir adaleti savunuyor. Batı bugün bütün sınırlara tehdittir. Bu sınırların nerede olacağına onlar karar veriyor. Bu hakkı onlara kim verdi. Buradaki duruma insanlar karar verdi. Batı, Uluslararası Hukuk nedir unutmaya başladı.Yalan yaymaya devam ediyorlar. Biz bu siyasi Nazilere karşı duracağız. Bu bütün dünyaya kötülüğün örneğidir. Kendilerinin sorumsuzluğunu başkalarına atıyorlar. Onların istediğini herkesin yapması gerektiğini savunuyorlar. Rusya'nın bütün zenginliklerini çalmak için Batı elinden geleni yaptı. Biz her şeyi hatırlıyoruz."