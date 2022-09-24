Son Dakika | Hatay'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez Mahallesi'nde H.K'nin ev ve eklentilerinde tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 90 sikke, 11 obje ve 3 yüzük bulundu. Şüpheli H.K. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş İskenderun Jandarma Hisarcık Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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