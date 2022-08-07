Son Dakika | Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Son Dakika | Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Son Dakika | Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: DİYARBAKIR'da içerisinde 4 kişinin olduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole yuvarlandı.

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DİYARBAKIR'da içerisinde 4 kişinin olduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Siverek kara yolu 40'ıncı kilometrede meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ADM 336 plakalı HAFİF ticari araç, kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafından şarampole düşen araç, takla atarak durabildi. Yoldan geçenlerin aracı fark etmesiyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler araçta yaralı 4 kişinin sıkıştığını fark etti. Ekipler, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisine başlanan 3 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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