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Son dakika haberi | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Nadır mevkiinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan 70 yaşındaki Sabahattin Oral'ı bir süredir göremeyen mahalle muhtarı durumdan şüphelenince yaşlı adamın kapısına geldi. Kapıyı açmayan yaşlı adam için Mahalle Muhtarı Kadir Dede, durumu jandarma ekiplerini arayarak haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucunda Sabahattin Oral'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Gülcan Çolak/İHA)

Son dakika haberi | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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