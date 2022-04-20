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Son dakika haberleri... Trabzon'da çapa makinesinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Son dakika haberleri... Trabzon'da çapa makinesinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberler: Trabzon'un Tonya ilçesinde, devrilen çapa makinesinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde, devrilen çapa makinesinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi'nde, evlerinin yakınında oynayan 3 yaşındaki Y.B, devrilen çapa makinesinin altında kaldı.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.B, ambulansla Tonya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Trabzon, Güncel, Haberler

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