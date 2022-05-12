Son dakika haberleri... Su dolu kovaya düşen çocuk öldü
AA - Savaş Güler - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Karatay ilçesinde, evlerindeki su dolu kovaya düşen çocuk hayatını kaybetti.
KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde, evlerindeki su dolu kovaya düşen çocuk hayatını kaybetti.
Nakiboğlu Mahallesi Şahbender Sokak'taki evlerinde oynayan 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Abdülkerim el- Hac, su dolu kovaya düştü.
Ailesi tarafından kovadan çıkarılan çocuk, ambulansla Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.
Çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Savaş Güler - Güncel