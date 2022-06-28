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Son dakika haberleri | Sel sularında hasar gören evler yan yattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Sel sularında hasar gören evler yan yattı Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Güney Köyü'nde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde hasar gören evler yan yattı.

Sel sularında hasar gören evler yan yattı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Güney Köyü'nde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde hasar gören evler yan yattı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karabük Yenice Güncel Haberler Son Dakika

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