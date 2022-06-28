Son dakika haberleri | Sel sularında hasar gören evler yan yattı Son dakika haber... Sel sularında hasar gören evler yan yattı Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Güney Köyü'nde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde hasar gören evler yan yattı. Sel sularında hasar gören evler yan yattı KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Güney Köyü'nde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde hasar gören evler yan yattı. İhlas Haber Ajansı / Güncel Karabük Yenice Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Sel sularında hasar gören evler yan yattı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.