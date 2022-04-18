Son dakika haberleri | Sakarya'da trafik kazası 1 kişi yaralandı
AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Son dakika haberi: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Pamukova'dan Fevziye Mahallesi istikametine giden Süreyya Çetin idaresindeki 54 RD 320 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Çetin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel