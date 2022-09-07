Orman yangınına müdahale ediliyor (10)

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangına 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personelle müdahale ediliyor.

Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.

Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da yangın alanında incelemede bulundu, çalışmaları takip etti.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da yangına müdahale eden ekiplere, hortum çekerek yardımcı oldu.

Ünüvar, AA muhabirine, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Şiddetli rüzgara rağmen 4-5 uçak müdahale ediyor. Sıkıntı yaşayabilecek vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmalar devam etmekte. Allah'ın izniyle yangını söndüreceğiz." diye konuştu.

Yangın nedeniyle bölgedeki 30 ev tedbiren boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için Gülnar'daki iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.

Ekipler, alevlerin tahliye edilen yerlere ulaşmaması için evlerin çevresinde soğutma çalışması yapıyor.

Yangının, Mersin-Antalya kara yoluna ulaşmaması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

Jandarma ekiplerinin de bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.