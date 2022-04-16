Son dakika haberleri | Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, jandarma ekiplerince fark edilen yaralı şahin, tedaviye alındı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, görev dönüşünde D-400 kara yolunda uçamayan bir şahinin araçların arasında mahsur kaldığını gördü.

Trafiği durduran ekipler, kurtardıkları kuşu Doğu Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine götürdü.

İlk incelemede kanadından ve ayağından yaralandığı tespit edilen şahin, buradaki müdahalenin ardından Tarsus Doğa Parkı'nda tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere, kuşun tedavi ve bakımın ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti.