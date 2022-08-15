Son dakika haber... İki panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde aynı firmaya ait ve aynı yöne giden iki panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde aynı firmaya ait ve aynı yöne giden iki panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Manisa- Turgutlu kara yolundaki Hamalınkırı mevkisinde S.B'nin kullandığı 45 FS 477 plakalı panelvan, S.O. idaresindeki 45 EE 657 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, S.B. yönetimindeki panelvan refüje çıkarken, S.Ö. yönetimindeki panelvan tarlaya devrildi. Tarlaya devrilen panelvanın sürücüsü S.O, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerden S.O, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Panelvanların aynı firmaya ait olduğu ve peş peşe yola çıktıkları öğrenildi. Güncel AA / Serkan Özcan Turgutlu Manisa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... İki panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.