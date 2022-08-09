Son dakika haberleri | Köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı Son dakika haberler: Yaralı tilkinin kafeste yiyecekleri yerken detayı Bolu'da köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı BOLU - Bolu'nun Seben ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavisi tamamlanan tilki doğaya bırakıldı. Yaralı tilkinin kafeste yiyecekleri yerken detayı Bolu'da köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı BOLU - Bolu'nun Seben ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavisi tamamlanan tilki doğaya bırakıldı. İlçe merkezinde köpeklerin saldırısı sonucunda yaralan ilki, vatandaşlar Seben Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti. Daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alınan tilki tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan tilki ekipler tarafından karnı doyurulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. AA / Güncel Hisarcık Seben Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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