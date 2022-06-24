Son dakika haberleri... Konya'da annesini darbederek ölümüne neden olan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi Son dakika haberlerine göre Konya'da annesini darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Konya'da annesini darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Bahattin D. ve taraf avukatları katıldı. Bahattin D, üzerine atılı suçlamayı reddederek, "Ben anneme el kaldırmış bir insan değilim. Beraatimi istiyorum." dedi. Mahkeme heyeti, sanığı "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı 10 yıla düşürdü. Konya'da 2017'de yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Latife D'nin (84) vücudundaki hayati tehlike arz edecek kırıklar nedeniyle soruşturma başlatılmış, annesinin yanında kalan Bahattin D. (60) hakkında dava açılmıştı. AA / Havva Dereağzı - Güncel Konya Güncel Haberler Son Dakika

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